13.10.2021 16:30 Евгений Клочко

Из Харькова запустят еще два авиарейса: подробности

Авиаперевозчик из Венгрии Wizz Air заявил, что в 2022 году планирует запустить 23 новых рейса из четырех аэропортов Украины. Из них - 2 из Харькова.

Еще три направления откроют уже в декабре 2021 года. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Буквы".

В частности, из аэропорта Киев будут запущены рейсы в:

Париж (Бове),

Эйндховен,

Брюссель (Шарлеруа),

Ниццы,

Барселону,

Мадрид,

Аликанте,

Малагу,

Порту,

Пальму-де-Майорка,

Ханью,

Базель.

Одновременно с этим из Львова запланированы перелеты в:

Мадрид,

Эйндховен,

Париж (Бове),

Барселону,

Ниццу,

Тревизо,

Брюссель (Шарлеруа),

Афины,

Салоники.

Рейсы из Одессы будут отправляться в:

Лондон (Лутон),

Пардубице,

Афины.

Из Харькова - в Салоники (Греция) и Пардубице (Чехия).

Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют уже с декабря 2021 года, а остальные - весной и летом 2022 года.

Список рейсов, которые анонсировал Wizz Air:

Киев - Париж (Бове) - с 17 декабря 2021 понедельникам и пятницам;

Киев - Эйндховен - с 18 декабря, вторник, суббота;

Киев - Брюссель (Шарлеруа) - с 19 декабря, среда, воскресенье;

Киев - Ницца - с 3 мая 2022 года, по вторникам, субботам;

Киев - Барселона - с 27 марта, понедельникам, средам, пятницам, субботам; с 1 августа - ежедневно;

Киев - Мадрид - с 3 мая, вторник, четверг, суббота; с 1 июля - понедельник, среда, пятница, воскресенье;

Киев - Аликанте - со 2 июля, вторник, четверг, суббота;

Киев - Малага - с 3 мая, понедельник, пятница; с 3 июля - понедельник, среда, пятница, воскресенье;

Киев - Порту - с 1 июля, понедельник, пятница;

Киев - Пальма-де-Майорка - с 1 августа, понедельник, пятница;

Киев - Ханья - со 2 августа, вторник, суббота;

Киев - Базель - Мюлуз - Фрайбург - с 1 августа, понедельник, пятница;

Львов - Мадрид - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;

Львов - Эйндховен - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;

Львов - Париж (Бове) - с 28 марта, понедельник, среда, пятница;

Львов - Барселона - с 28 марта, понедельник, пятница; с 1 июня - понедельник, среда, пятница;

Львов - Ницца - с 1 июня, среда, воскресенье;

Львов - Тревизо (Венеция) - с 2 июня, четверг, воскресенье;

Львов - Брюссель (Шарлеруа) - с 1 июня, среда, пятница;

Львов - Афины - с 4 июня, вторник, суббота;

Львов - Салоники - со 2 июня, четверг, воскресенье.

Одесса - Лондон (Лутон) - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;

Одесса - Пардубице (Прага) - с 2 июля, вторник, суббота;

Одесса - Афины - со 2 июля, вторник, суббота;

Харьков - Салоники - с 29 марта, вторник, суббота;

- Салоники - с 29 марта, вторник, суббота; Харьков - Пардубице - с 2 июня - четверг, воскресенье.

Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в международном аэропорту "Харьков" планируют создать базу для техобслуживания авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320.