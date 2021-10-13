13.10.2021 16:30 Евгений Клочко
Из Харькова запустят еще два авиарейса: подробности
Авиаперевозчик из Венгрии Wizz Air заявил, что в 2022 году планирует запустить 23 новых рейса из четырех аэропортов Украины. Из них - 2 из Харькова.
Еще три направления откроют уже в декабре 2021 года. Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание "Буквы".
В частности, из аэропорта Киев будут запущены рейсы в:
-
Париж (Бове),
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Эйндховен,
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Брюссель (Шарлеруа),
-
Ниццы,
-
Барселону,
-
Мадрид,
-
Аликанте,
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Малагу,
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Порту,
-
Пальму-де-Майорка,
-
Ханью,
-
Базель.
Одновременно с этим из Львова запланированы перелеты в:
-
Мадрид,
-
Эйндховен,
-
Париж (Бове),
-
Барселону,
-
Ниццу,
-
Тревизо,
-
Брюссель (Шарлеруа),
-
Афины,
-
Салоники.
Рейсы из Одессы будут отправляться в:
-
Лондон (Лутон),
-
Пардубице,
-
Афины.
Из Харькова - в Салоники (Греция) и Пардубице (Чехия).
Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют уже с декабря 2021 года, а остальные - весной и летом 2022 года.
Список рейсов, которые анонсировал Wizz Air:
-
Киев - Париж (Бове) - с 17 декабря 2021 понедельникам и пятницам;
-
Киев - Эйндховен - с 18 декабря, вторник, суббота;
-
Киев - Брюссель (Шарлеруа) - с 19 декабря, среда, воскресенье;
-
Киев - Ницца - с 3 мая 2022 года, по вторникам, субботам;
-
Киев - Барселона - с 27 марта, понедельникам, средам, пятницам, субботам; с 1 августа - ежедневно;
-
Киев - Мадрид - с 3 мая, вторник, четверг, суббота; с 1 июля - понедельник, среда, пятница, воскресенье;
-
Киев - Аликанте - со 2 июля, вторник, четверг, суббота;
-
Киев - Малага - с 3 мая, понедельник, пятница; с 3 июля - понедельник, среда, пятница, воскресенье;
-
Киев - Порту - с 1 июля, понедельник, пятница;
-
Киев - Пальма-де-Майорка - с 1 августа, понедельник, пятница;
-
Киев - Ханья - со 2 августа, вторник, суббота;
-
Киев - Базель - Мюлуз - Фрайбург - с 1 августа, понедельник, пятница;
-
Львов - Мадрид - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;
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Львов - Эйндховен - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;
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Львов - Париж (Бове) - с 28 марта, понедельник, среда, пятница;
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Львов - Барселона - с 28 марта, понедельник, пятница; с 1 июня - понедельник, среда, пятница;
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Львов - Ницца - с 1 июня, среда, воскресенье;
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Львов - Тревизо (Венеция) - с 2 июня, четверг, воскресенье;
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Львов - Брюссель (Шарлеруа) - с 1 июня, среда, пятница;
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Львов - Афины - с 4 июня, вторник, суббота;
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Львов - Салоники - со 2 июня, четверг, воскресенье.
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Одесса - Лондон (Лутон) - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;
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Одесса - Пардубице (Прага) - с 2 июля, вторник, суббота;
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Одесса - Афины - со 2 июля, вторник, суббота;
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Харьков - Салоники - с 29 марта, вторник, суббота;
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Харьков - Пардубице - с 2 июня - четверг, воскресенье.
Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в международном аэропорту "Харьков" планируют создать базу для техобслуживания
авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320.
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