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13.10.2021  16:30   Евгений Клочко

Из Харькова запустят еще два авиарейса: подробности

Авиаперевозчик из Венгрии Wizz Air заявил, что в 2022 году планирует запустить 23 новых рейса из четырех аэропортов Украины. Из них - 2 из Харькова.

Wizz Air анонсировал новые направления полетов из Харькова
 
Еще три направления откроют уже в декабре 2021 года. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Буквы".
 
В частности, из аэропорта Киев будут запущены рейсы в: 
  • Париж (Бове), 
  • Эйндховен, 
  • Брюссель (Шарлеруа), 
  • Ниццы, 
  • Барселону, 
  • Мадрид, 
  • Аликанте, 
  • Малагу, 
  • Порту, 
  • Пальму-де-Майорка,
  • Ханью, 
  • Базель.
Одновременно с этим из Львова запланированы перелеты в: 
  • Мадрид, 
  • Эйндховен, 
  • Париж (Бове), 
  • Барселону, 
  • Ниццу, 
  • Тревизо, 
  • Брюссель (Шарлеруа), 
  • Афины, 
  • Салоники.
Рейсы из Одессы будут отправляться в: 
  • Лондон (Лутон), 
  • Пардубице, 
  • Афины. 
Из Харькова - в Салоники (Греция) и Пардубице (Чехия).
 
Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют уже с декабря 2021 года, а остальные - весной и летом 2022 года.
 
Список рейсов, которые анонсировал Wizz Air:
  • Киев - Париж (Бове) - с 17 декабря 2021 понедельникам и пятницам;
  • Киев - Эйндховен - с 18 декабря, вторник, суббота;
  • Киев - Брюссель (Шарлеруа) - с 19 декабря, среда, воскресенье;
  • Киев - Ницца - с 3 мая 2022 года, по вторникам, субботам;
  • Киев - Барселона - с 27 марта, понедельникам, средам, пятницам, субботам; с 1 августа - ежедневно;
  • Киев - Мадрид - с 3 мая, вторник, четверг, суббота; с 1 июля - понедельник, среда, пятница, воскресенье;
  • Киев - Аликанте - со 2 июля, вторник, четверг, суббота;
  • Киев - Малага - с 3 мая, понедельник, пятница; с 3 июля - понедельник, среда, пятница, воскресенье;
  • Киев - Порту - с 1 июля, понедельник, пятница;
  • Киев - Пальма-де-Майорка - с 1 августа, понедельник, пятница;
  • Киев - Ханья - со 2 августа, вторник, суббота;
  • Киев - Базель - Мюлуз - Фрайбург - с 1 августа, понедельник, пятница;
  • Львов - Мадрид - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;
  • Львов - Эйндховен - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;
  • Львов - Париж (Бове) - с 28 марта, понедельник, среда, пятница;
  • Львов - Барселона - с 28 марта, понедельник, пятница; с 1 июня - понедельник, среда, пятница;
  • Львов - Ницца - с 1 июня, среда, воскресенье;
  • Львов - Тревизо (Венеция) - с 2 июня, четверг, воскресенье;
  • Львов - Брюссель (Шарлеруа) - с 1 июня, среда, пятница;
  • Львов - Афины - с 4 июня, вторник, суббота;
  • Львов - Салоники - со 2 июня, четверг, воскресенье.
  • Одесса - Лондон (Лутон) - с 27 марта, четвергам и воскресеньям;
  • Одесса - Пардубице (Прага) - с 2 июля, вторник, суббота;
  • Одесса - Афины - со 2 июля, вторник, суббота;
  • Харьков - Салоники - с 29 марта, вторник, суббота;
  • Харьков - Пардубице - с 2 июня - четверг, воскресенье.
Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что  в международном аэропорту "Харьков" планируют создать базу для техобслуживания авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320.
 
Источник:   "Буквы"
 Тэги:  харьков, аэропорт, авиарейс
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