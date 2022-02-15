15.02.2022 12:45 Евгений Клочко

Куда летали чаще всего харьковчане в январе 2022 года

В Международном аэропорту "Харьков" отчитались о работе за первый месяц 2022 года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу харьковского аэропорта. Отмечается, что в январе текущего года года из Международного аэропорта «Харьков» авиакомпании совершили 355 вылетов, а показатель пассажиропотока составил 73,5 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом количество вылетов стало больше на 70%, а пассажиропоток вырос вдвое.

Так, международными рейсами воспользовались 65,3 тысячи пассажиров, и это на 105% больше, чем в 2021 году. Внутренними — 8,2 тысячи человек, на 116% больше, чем в прошлом.

Кроме того, самыми популярными направлениями января стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Марса-Алам и Краков.

Также в конце января украинская авиакомпания SkyUp Airlines рассказала о планах на летний период и открыла продажу билетов на рейсы по 13 направлениям из Харькова.

Итак, можно будет полететь в:

Барселону (с 29 апреля),

Ларнаки (с 1 мая),

Праги (с 5 мая),

Ираклиона (с 19 мая),

Батуми (с 20 мая),

Римини и Тираны (с 1 июня),

Бургаса (с 7 июня).

А с 15 февраля стали доступны билеты на лето и от авиакомпании Wizz Air. Для харьковчан открыты 13 направлений:

Вена,

Салоники,

Таллин,

Милан (аэропорт Мальпенса),

Рим (аэропорт Фьюмичино),

Ларнака, Берлин (аэропорт Бранденбург),

Дортмунд,

Вроцлав,

Гданьск,

Краков,

Будапешт,

Пардубице.

Напомним, Международный аэропорт "Харьков" продолжает работать в штатном режиме. Сообщается, что все авиарейсы выполняются согласно расписания. По состоянию на 13 февраля, по официальной информации Министерства инфраструктуры, небо над Украиной остается открытым. Пассажирам рекомендуют следить за актуальными рейсами при помощи онлайн-табло.