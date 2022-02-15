В Харькове насмерть сбили пешехода

Личность погибшего мужчины устанавливается.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 14 февраля, передает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.
Около половины седьмого вечера в районе дома 62 по улице Леся Сердюка с Киевском районе Харькова легковой автомобиль смертельно травмировал пешехода. Под колесами авто погиб мужчина примерно 70-летнего возраста. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.
Как сообщили в своде Нацполиции, за сутки по городу и области зарегистрировано 94 ДТП, в которых 11 человек травмировано и один погиб.
Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, насмерть сбившем 19-летнюю девушку на Харьковщине.
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