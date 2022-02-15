    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове насмерть сбили пешехода
15.02.2022  12:32   

В Харькове насмерть сбили пешехода

Личность погибшего мужчины устанавливается.

дтп патрульная машина

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 14 февраля, передает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.

Около половины седьмого вечера в районе дома 62 по улице Леся Сердюка с Киевском районе Харькова легковой автомобиль смертельно травмировал пешехода. Под колесами авто погиб мужчина примерно 70-летнего возраста. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Как сообщили в своде Нацполиции, за сутки по городу и области зарегистрировано 94 ДТП, в которых 11 человек травмировано и один погиб.

Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, насмерть сбившем 19-летнюю девушку на Харьковщине.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 Lifestyle Самые безумные поступки влюбленных 14.02 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове Фольксваген сбил пешехода (фото) 14.02 Криминал и происшествия В крови водителя, который насмерть сбил 19-летнюю девушку на Харьковщине, обнаружили алкоголь
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 