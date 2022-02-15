15.02.2022 12:15 Виталий Хиневич

В Украине внесли изменения в пенсионное законодательство

Нардепы поддержали ряд изменений, который усовершенствуют пенсионное законодательство.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Сообщается, что Верховная Рада на заседании во вторник поддержала ряд изменений в пенсионное законодательство.

Индексация пенсионных выплат будет проходить 1 марта каждого года. Кроме этого, ежегодная индексация пенсий будет проходить военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях.

Парламентарии назначили досрочные пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях.

Досрочная пенсия будет распространяться на мать и отца детей, которые тяжело больны, имеют редкие заболевания и которые имеют инвалидность.