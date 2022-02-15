    
Главная Новости Харькова Общество В Украине внесли изменения в пенсионное законодательство
15.02.2022  12:15   Виталий Хиневич

В Украине внесли изменения в пенсионное законодательство

Нардепы поддержали ряд изменений, который усовершенствуют пенсионное законодательство.

Пенсия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Верховную Раду Украины.
 
Сообщается, что Верховная Рада на заседании во вторник поддержала ряд изменений в пенсионное законодательство.
 
Индексация пенсионных выплат будет проходить 1 марта каждого года. Кроме этого, ежегодная индексация пенсий будет проходить военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях.
 
Парламентарии назначили досрочные пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях.
 
Досрочная пенсия будет распространяться на мать и отца детей, которые тяжело больны, имеют редкие заболевания и которые имеют инвалидность.
 
Напомним, в Украине на законодательном уровне предусмотрен досрочный выход на пенсию определенным категориям граждан.
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  пенсия, закон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.02 Общество Украинские пенсионеры получат надбавку: кому повезет 07.02 Экономика и промышленность Индексация пенсий в Украине: кто и сколько получит 28.01 Экономика и промышленность В Украине решили, при помощи чего увеличат пенсии гражданам
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 