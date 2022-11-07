07.11.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

На деокупованих територіях Пенсійний Фонд України розпочав виплату пенсій за листопад

Пенсійний Фонд України на деокупованих територіях Донеччини, Харківщини та Херсонщини розпочав виплати пенсій за листопад. Їх проводять як через Укрпошту, так і через уповноважені банки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що в листопаді на звільненій Донеччині Укрпошта відновила технічну можливість доставляти пенсії в окремі населені пункти Лиманської та Святогірської територіальної громади. Окрім того, працівники Пенсійного фонду України проводять виїзні прийоми громадян у містах Святогірськ та Лиман, селищах Ярова, Новоселівка, селах Яцківка та Лозове.

На деокупованих територіях Харківщини протягом вересня-листопада відновили роботу 9 сервісних центрів Пенсійного фонду України, а саме в містах Балаклія, Ізюм, Барвінкове, Вовчанськ, Куп’янськ та Дергачі, у селищах Чкаловське, Шевченкове, Великий Бурлук.

Нагадаємо, на Херсонщині Укрпошта відновила можливість доставляти пенсії у 72 звільнені населені пункти.

Окрім того, відновлено роботу сервісного центру Пенсійного фонду України в селищі Нововоронцовка. Також, спеціалісти сервісних центрів надають послуги громадянам на тимчасово облаштованих робочих місцях у селищах Високопілля та Велика Олександрівка та проводять виїзні прийоми громадян в інших деокупованих населених пунктах.

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