    
Главная Новини Харкова Суспільство На деокупованих територіях Пенсійний Фонд України розпочав виплату пенсій за листопад
07.11.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

На деокупованих територіях Пенсійний Фонд України розпочав виплату пенсій за листопад

Пенсійний Фонд України на деокупованих територіях Донеччини, Харківщини та Херсонщини розпочав виплати пенсій за листопад. Їх проводять як через Укрпошту, так і через уповноважені банки.

пенсія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що в листопаді на звільненій Донеччині Укрпошта відновила технічну можливість доставляти пенсії в окремі населені пункти Лиманської та Святогірської територіальної громади. Окрім того, працівники Пенсійного фонду України проводять виїзні прийоми громадян у містах Святогірськ та Лиман, селищах Ярова, Новоселівка, селах Яцківка та Лозове.
 
На деокупованих територіях Харківщини протягом вересня-листопада відновили роботу 9 сервісних центрів Пенсійного фонду України, а саме в містах Балаклія, Ізюм, Барвінкове, Вовчанськ, Куп’янськ та Дергачі, у селищах Чкаловське, Шевченкове, Великий Бурлук.
 
Нагадаємо, на Херсонщині Укрпошта відновила можливість доставляти пенсії у 72 звільнені населені пункти. 
 
Окрім того, відновлено роботу сервісного центру Пенсійного фонду України в селищі Нововоронцовка. Також, спеціалісти сервісних центрів надають послуги громадянам на тимчасово облаштованих робочих місцях у селищах Високопілля та Велика Олександрівка  та проводять виїзні прийоми громадян в інших деокупованих населених пунктах.
 
Нагадаємо, в Дії обрали претендентів у журі на Нацвідбір Євробачення-2023.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  пенсия
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.10 Суспільство Без пенсії можуть залишитися українці в Росії 29.09 Суспільство Стало відомо, як підтвердити пенсійний стаж без трудової книжки 14.09 Суспільство Зміняться умови виходу на пенсію: як саме
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 