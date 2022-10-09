09.10.2022 21:32 Дмитро Колонєй

Без пенсії можуть залишитися українці в Росії

Це пов'язано з тим, щр Росія вийшла з пенсійної угоди.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Апостроф, РФ в односторонньому порядку вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення, яка була підписана 13 березня 1992 року.

Такий крок російська влада аргументувала тим, що за останні 30 років істотно змінилося пенсійне законодавство у всіх країнах, що уклали угоду. Окрім цього, офіційна Москва не приховує, що вийшла з угоди задля економії коштів.

Чим це погрожує це українцям похилого віку у Росії

Жителі пострадянських країн, зокрема українці, після переїзду до РФ не отримуватимуть повноцінних пенсійних виплат, якщо у них немає російського стажу.

Однак пенсії, призначені за цією угодою, продовжуватимуть виплачувати. Замість розірваного договору Росія укладатиме з країнами СНД двосторонні угоди, побудовані на пропорційному принципі (коли кожна країна виплачує частину пенсії лише за стаж, який було отримано на її території). Україна з цієї угоди не виходила. Однак, чи враховуватимуть в Україні стаж, отриманий у Російській Федерації, поки що точно невідомо.

Крім цього, між Україною та Росією де-факто перестав діяти ще один договір - Тимчасова угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року.

При призначенні "північної" пенсії в Україні російська влада зобов'язувалася відшкодовувати витрати на виплату за час, відпрацьований у зазначених регіонах. Відшкодування за договором має відбуватися до виникнення права на пенсійне забезпечення згідно із законодавством України. Також призначену в РФ дострокову пенсію мають і надалі виплачувати у разі переїзду пенсіонера до України, доки такий громадянин не досяг 60 років. Відповідно до цієї угоди, переказ пенсійної виплати або її частини здійснювали раз на квартал. Так було ще у 2021 році, проте наразі зазначений договір перестав діяти.