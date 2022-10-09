09.10.2022 20:58 Дмитро Колонєй

Знижка на оплату газу: як її отримати

Про це поінформували у "Нафтогазі".



Знижка на оплату газу: як її отримати



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Оbozrevatel, "Нафтогаз" поінформував, що його клієнти можуть отримати знижку в 1% під час оплати послуги.

Що потрібно зробити для отримання знижки.

Здійснити повну оплату рахунку до 15 числа поточного місяця в особистому кабінеті my.gas.ua або в чаті GASUA.

Ця знижка не сумується "та нараховується за умови відсутності заборгованості". Тобто сплатити необхідно "всю суму з копійками".

"Кожен клієнт має можливість отримати знижку. За умови виконання всіх дій ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж", – йдеться в повідомленні.

З 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні було переведено на обслуговування до "Нафтогазу". Причина – місцеві газові компанії не змогли виконувати своїх функцій.

При цьому тариф на газ залишається фіксованим. По всій Україні у "Нафтогаза" він складає 7,96 грн/куб. м (з ПДВ).

Водночас голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розкритикував запуск опалювального сезону у Києві 7 жовтня. Він вважає, що таке рішення є економічно невиправданим, а поточні погодні умови дозволяють розпочати опалювальний сезон з листопада.

"Лише початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах ухвалюють рішення, щоб тепловики вже вмикали опалення. Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю розраховувалися б за нього, це була б інша ситуація. А так держава має компенсувати різницю. ... І газу, який видобуває "Нафтогаз", не вистачає, щоб покрити споживання населення та компаній, які технічно забезпечують населення теплом і газом", – написав він у Facebook.