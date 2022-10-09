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09.10.2022  20:16   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог застосовував ударні БпЛА (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 9 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 
 
На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них - Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Застосовував ударні БпЛА.
 
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 9 ударів. Підтверджено ураження 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
 
Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії.
 
Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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