09.10.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Ціни на необхідні продукти: як змінилися тенденції за рік

Порівняно вартість продуктів у вересні 2021, лютому та серпні 2022 роках.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , посиланням на Донбасс 24, війна вплинула на всі сфери життя українців. Деякі з харчів останнім часом дещо здешевшали: наприклад, ціни на картоплю впали на 22%. Інші ж навпаки подорожчали: зокрема, це стосується ріпчастої цибулі.

Проаналізовані ціни на кілограм пшенічного хліба з борошна вищого ґатунку, 200 гр вершкового масла та кілограм вареної ковбаси.

Використовувалася інформація Державної служби статистики України: середні споживчі ціни на товари за вересень 2021, лютий 2022 та серпень 2022 року. Для аналізу будемо порівнювати вартість такого набору продуктів:

Зазначимо, що статистичні дані охоплюють середні ціни по всій нашій країні.

Вересень 2021 року

кілограм хлібу коштував 30,84 грн.,

вершкове масло зазначеної кількості - 48,28 грн.,

кіло ковбаски — 112,96 грн.

Разом маємо 192,08 грн.

Початок війни, лютий 2022 року

кіло хлібу коштувало 34,96 грн.,

вершкове масло — 54,56 грн.,

кілограм вареної ковбаси — 125,5 грн.

Разом 215,02 грн.

Подорожчання майже на 23 грн. або майже на 12%.

На серпень 2022 року ціни були такими:

хліб 38,95 грн.;

вершкове масло — 60,59 грн.;

варена ковбаса — 142,64 грн.

«Індекс бутерброду» зафіксувався на рівні 242,18 грн.

У порівнянні з початком великої війни, набір продуктів став дорожчим на близько 12,5% або на 27,62 грн.

А, якщо порівняти отримані нами суми за серпень 2022 та вересень 2021 рр., то різниця буде значнішою. За трохи більше року український бутерброд став коштувати на 26% більше або 50 грн.

Зазначимо, що раніше експерти прогнозували підвищення «індексу бутерброду» на 10%, починаючи з вересня нинішнього року. Лідером подорожання має стати ковбаса, особливо, з натуральним складом. У той же час спостерігатиметься збільшення попиту на дешевші ковбаси та спреди.