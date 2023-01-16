16.01.2023 16:33 Дмитро Колонєй
Подорожчала цибуля: чому саме
За яких причин ростуть ціни на популярний овоч, пояснили експерти.
Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Today, ціна на ріпчасту цибулю за два тижні нового року виросла в середньому на 12%. Нині дешевше ніж по 25-28 грн за кіло віддавати цей овоч фермери не готові.
Така ціна вже в 3,4 разу дорожча за минулорічну в аналогічний період. Ситуацію прояснили аналітики проекту EastFruit
Чому зростає вартість цибулі
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скорочення обсягу врожаю у минулому році;
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закінчення продажу цибулі з необладнаних сховищ, що підлягала якнайшвидшій реалізації;
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стабільно високий попит на цей овоч, який зберігається і після свят;
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більш високі затрати на зберігання продукції через кризу в енергетиці і подорожчання енергоносіїв.
Вартість цибулі буде зростати, бо:
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Запасів якісного продукту з обладнаних сховищ не так уже й багато.
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Тому відчуватиметься дефіцит цибулі.
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В результаті - зростання ціни.
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