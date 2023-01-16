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16.01.2023  16:33   Дмитро Колонєй

Подорожчала цибуля: чому саме

За яких причин ростуть ціни на популярний овоч, пояснили експерти.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, ціна на ріпчасту цибулю за два тижні нового року виросла в середньому на 12%. Нині дешевше ніж по 25-28 грн за кіло віддавати цей овоч фермери не готові.
 
 
Така ціна вже в 3,4 разу дорожча за минулорічну в аналогічний період. Ситуацію прояснили аналітики проекту EastFruit
 

Чому зростає вартість цибулі

 
  • скорочення обсягу врожаю у минулому році;
  • закінчення продажу цибулі з необладнаних сховищ, що підлягала якнайшвидшій реалізації;
  • стабільно високий попит на цей овоч, який зберігається і після свят;
  • більш  високі затрати на зберігання продукції через кризу в енергетиці і подорожчання енергоносіїв.

Вартість цибулі буде зростати, бо:

  1. Запасів якісного продукту з обладнаних сховищ не так уже й багато.
  2. Тому відчуватиметься дефіцит цибулі.
  3. В результаті - зростання ціни.
Нагадаємо, раніше ми підіймали тему дефіциту цибулі на ринку, та як збираються вирішувати  цю проблему.
 

 


Источник:   Today
 Тэги:  цена, лук, украина
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