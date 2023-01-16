16.01.2023 16:33 Дмитро Колонєй

Подорожчала цибуля: чому саме

За яких причин ростуть ціни на популярний овоч, пояснили експерти.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Today, ціна на ріпчасту цибулю за два тижні нового року виросла в середньому на 12%. Нині дешевше ніж по 25-28 грн за кіло віддавати цей овоч фермери не готові.

Така ціна вже в 3,4 разу дорожча за минулорічну в аналогічний період. Ситуацію прояснили аналітики проекту EastFruit

Чому зростає вартість цибулі

скорочення обсягу врожаю у минулому році;

закінчення продажу цибулі з необладнаних сховищ, що підлягала якнайшвидшій реалізації;

стабільно високий попит на цей овоч, який зберігається і після свят;

більш високі затрати на зберігання продукції через кризу в енергетиці і подорожчання енергоносіїв.

Вартість цибулі буде зростати, бо:

Запасів якісного продукту з обладнаних сховищ не так уже й багато. Тому відчуватиметься дефіцит цибулі. В результаті - зростання ціни.



