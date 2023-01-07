07.01.2023 11:08 Дмитро Колонєй

Сталі відомі найбільш збиткові банки України

Національний банк України оголосив найприбутковіші та найзбитковіші банки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , из посиланням на Obozrevatel, у список збиткових банків НБУ увійшли наступні:

Укрексімбанк (-7,688 млрд. грн.); Сенс Банк (-5,073 млрд. грн.); Укргазбанк (-3,754 млрд. грн.); Прокредит Банк (-1,459 млрд. грн.); Ідея Банк (-504 млн грн).

Погрозливим моментом є попадання в цей перечень двох державних банків - Укрексімбанк та Укргазбанк, які сформували разом більше половини загального збитку банківської системи. Для вирішення цього питання строрюватимуть наглядові ради для цих установ для виправлення ситуації.

До п'ятірки найбільш прибуткових увійшли:

ПриватБанк (22,874 млрд. грн.); Укрсиббанк (3,270 млрд. грн.); Райффайзен Банк (2,794 млрд. грн.); Сітібанк (2,385 млрд. грн.); Універсал Банк (1,825 млрд. грн.).

21 банк завершив 11 місяців 2022 року із загальним збитком 19,677 млрд грн.



