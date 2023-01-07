07.01.2023 11:08 Дмитро Колонєй
Сталі відомі найбільш збиткові банки України
Національний банк України оголосив найприбутковіші та найзбитковіші банки.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, из посиланням на Obozrevatel, у список збиткових банків НБУ увійшли наступні:
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Укрексімбанк (-7,688 млрд. грн.);
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Сенс Банк (-5,073 млрд. грн.);
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Укргазбанк (-3,754 млрд. грн.);
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Прокредит Банк (-1,459 млрд. грн.);
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Ідея Банк (-504 млн грн).
Погрозливим моментом є попадання в цей перечень двох державних банків - Укрексімбанк та Укргазбанк, які сформували разом більше половини загального збитку банківської системи. Для вирішення цього питання строрюватимуть наглядові ради для цих установ для виправлення ситуації.
До п'ятірки найбільш прибуткових увійшли:
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ПриватБанк (22,874 млрд. грн.);
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Укрсиббанк (3,270 млрд. грн.);
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Райффайзен Банк (2,794 млрд. грн.);
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Сітібанк (2,385 млрд. грн.);
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Універсал Банк (1,825 млрд. грн.).
21 банк завершив 11 місяців 2022 року із загальним збитком 19,677 млрд грн.
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