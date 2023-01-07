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07.01.2023  11:08   Дмитро Колонєй

Сталі відомі найбільш збиткові банки України

Національний банк України оголосив найприбутковіші та найзбитковіші банки.

Сталі відомі найбільш збиткові банки України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, из посиланням на Obozrevatel, у список збиткових банків НБУ увійшли наступні: 
  1. Укрексімбанк (-7,688 млрд. грн.);
  2. Сенс Банк (-5,073 млрд. грн.);
  3. Укргазбанк (-3,754 млрд. грн.);
  4. Прокредит Банк (-1,459 млрд. грн.);
  5. Ідея Банк (-504 млн грн).
 
 
Погрозливим моментом є попадання в цей перечень двох державних банків - Укрексімбанк та Укргазбанк, які сформували разом більше половини загального збитку банківської системи. Для вирішення цього питання строрюватимуть  наглядові ради для цих установ для виправлення ситуації.
 
До п'ятірки найбільш прибуткових увійшли:
 
  1. ПриватБанк (22,874 млрд. грн.);
  2. Укрсиббанк (3,270 млрд. грн.);
  3. Райффайзен Банк (2,794 млрд. грн.);
  4. Сітібанк (2,385 млрд. грн.);
  5. Універсал Банк (1,825 млрд. грн.).
21 банк завершив 11 місяців 2022 року із загальним збитком 19,677 млрд грн.
 

Источник:   Obozrevatel
 Тэги:  банки, украина
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