09.07.2023 19:41 Дмитро Колонєй

Оголошені найприбутковіши та збиткові банки

Списки обнародував Нацбанк України.



Оголошені найприбутковіши та збиткові банки



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Оpen for business списки найприбутковіших та збиткових банків наступні:

Прибуткові

Державний ПриватБанк у травні 2023 року знову очолив списокх найприбутковіших банків із показником 4 млрд 597,1 млн грн чистого прибутку, слідом за ним іде банк з українським капіталом ПУМБ – 756,4 млн грн.

Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у п’ятірці банків із найбільшим чистим прибутком у травні також три банки з іноземним капіталом: Укрсиббанк – 577,7 млн грн, ОТП Банк – 560,8 млн грн і Райффайзен Банк – 436,4 млн грн.

Другу п’ятірку сформували державні Укргазбанк і Укрексімбанк – відповідно 376,2 млн грн і 292,5 млн грн і банки з іноземним капіталом: Сітібанк – 324,0 млн грн, Креді Агріколь Банк – 301,1 млн грн і Кредобанк – 231,2 млн грн.

Прибуток від 200 млн грн до 100 млн грн отримали ще чотири банки: Південний – 168,6 млн грн, Ощадбанк – 160,8 млн грн, Універса банк (mono) – 149,4 млн грн та ІНГ Банк Україна – 139,4 млн грн.

Збиткові

Очолили список банк підсанкційних акціонерів “Мотор-Банк” – 12,8 млн грн і Перший інвестиційний банк – 9,5 млн грн, тоді як у решти банків вони менші за 5 млн грн.

Загалом у травні чистий прибуток банків знизився до 9,59 млрд грн з 9,94 млрд грн у квітні та 12,58 млрд грн у березні, що, однак, більше за 6,61 млрд грн у лютому. Без урахування Привату чистий прибуток банків у травні 5,35 млрд грн проти 5,52 млрд грн у квітні.

Водночас якщо у квітні загальні активи всіх банків збільшилися на 61,53 млрд грн, то в травні – лише на 2,23 млрд грн через зниження у Привату на 16,88 млрд грн, Райфу – на 7,26 млрд грн і ОТП – на 5,04 млрд грн.