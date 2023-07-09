09.07.2023 18:54 Дмитро Колонєй

У Генштабі розповіли які селища Харківщини обстріляв ворог

Про стан бойових дій на Харківщині ввечорі 9 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківської області: Уди, Ветеринарне і Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 селищ Харківщини: Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка.

Наналаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 липня 2023 року.