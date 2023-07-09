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09.07.2023  07:56   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаційних ударів по трьом селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів по селищам Міловому і Ветеринарному Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 нпаселених пунктів Харківщини: Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 липня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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