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08.07.2023  08:12   Рита Парфенова

Російська армія завдає авіаційні та артудари по містам та селам Харківської області

Минулої доби щонайменше 13 населених пунктів Харківщини потерпали від ворожих обстрілів

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Як повідомляє РЕДПОСТ, про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямкаупротивник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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