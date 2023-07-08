Російська армія завдає авіаційні та артудари по містам та селам Харківської області

Минулої доби щонайменше 13 населених пунктів Харківщини потерпали від ворожих обстрілів
На Слобожанському напрямкаупротивник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка.
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