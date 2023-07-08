08.07.2023 08:35 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені обстрілами ворога.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 липня 2023 року.

Протягом доби з 7 липня по 8 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинені обстрілами ворога;

1 – на перевірку після обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню;

3 – на чергування;

6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.



