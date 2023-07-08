Уночі ворог три рази обстрілював Вовчанськ: поранено людину

Обстріли міста Вовчанськ почалися відразу після полуночі проти 8 липня та й продовжувалися до пятої години ранку.
Подробиці обстрілів розповіли в ХОВА на ДСНС у Харківській області, передає РЕДПОСТ.
8 липня об 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ. Вогнеборці 47-ї ДПРЧ виїздили на обстеження 9-ти поверхового житлового будинку, що на вулиці Соборній. Рятувальники вилучили з квартири пораненого 62-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалий госпіталізований з осколковим пораненням
О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок.
О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.
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Сьогодні зірки складаються так, що вам буде складно розхитатися на будь-які справи, стосовно яких у вас немає щирого інтересу.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ із грозою до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ із грозою розпочнеться знову. Очікуються гроза, град та шквал 15 - 20 м/с.
8 липня відзначається день Петра та Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Їхній союз є взірцем християнського подружжя.
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