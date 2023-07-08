08.07.2023 08:48 Рита Парфенова

Уночі ворог три рази обстрілював Вовчанськ: поранено людину

Обстріли міста Вовчанськ почалися відразу після полуночі проти 8 липня та й продовжувалися до пятої години ранку.

Подробиці обстрілів розповіли в ХОВА на ДСНС у Харківській області, передає РЕДПОСТ.



8 липня об 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ. Вогнеборці 47-ї ДПРЧ виїздили на обстеження 9-ти поверхового житлового будинку, що на вулиці Соборній. Рятувальники вилучили з квартири пораненого 62-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалий госпіталізований з осколковим пораненням



О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок.



О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.



