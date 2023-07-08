    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Подробиці обстрілів населених пунктів Харківщини протягом 7 липня
08.07.2023  09:17   Рита Парфенова

Подробиці обстрілів населених пунктів Харківщини протягом 7 липня

Протягом 7 липня окупанти завдавали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів у Куп’янському, Ізюмському, Богодухівському районах.

загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп’янського району

Подробиці обстрілів розповіли в ХОВА на ДСНС у Харківській області, передає РЕДПОСТ.

7 липня о 12:49 внаслідок ворожого обстрілу у в селі Чернещина Борівської громади відбулося загоряння приватного гаражу. Площа пожежі складала 40 кв.м. На місці події працювали вогнеборці 60-ї ДПРЧ, котрим вдалось загасити вогонь о 14:50. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

7 липня о 13.40 із території рф ворог здійснив 7 мінометних обстрілів по с. Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Також артилерією окупанти обстріляли село Івашки Богодухівського району. Біля 10 ударів - на території цивільних сільськогосподарських підприємств. Без постраждалих.

Близько 17:10 в результаті ще одного ворожого обстрілу сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп’янського району. До місця виклику направили 2 оперативні відділення рятувальників 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин на автоцистернах та 1 аварійно-рятувальний автомобіль. На момент їх прибуття горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3 га. Вже о 18:45 відбулась локалізація пожежі та о 19:50 повна її ліквідація. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на приватний сектор, що розташований неподалік хвойного лісу. Жертв та постраждалих немає.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.07 Надзвичайні події Уночі ворог три рази обстрілював Вовчанськ: поранено людину 07.07 Надзвичайні події Які міста й села Харківщини обстріляв ворог, розповіли в ХОВА 06.07 Надзвичайні події Військові рф завдали удар по Харківщині: горить залізнична станція «Одноробівка» (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 