08.07.2023 10:01 Рита Парфенова

Усі ми нарешті будемо поруч зі своїми близькими: Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня родини

Харківській міський голова Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня родини.



РЕДПОСТ

Звернення мера Харкова Ігоря Терехова опубліковано у його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ

У своєму зверненні мер Харкова Ігор Терехов зазначив:

«500 днів війни. І сьогодні ж День родини. 500 днів щасливого життя вдома, разом з рідними, в обіймах своїх дітей, які росія забрала у нас.



Скільки горя, болю, відчаю і суму розлук вона принесла натомість кожній харківській сімʼї страшно навіть уявити.



Та зло завжди буває покаране. Цьому нас вчить історія. І я щиро вірю, що вже невдовзі настане час розплати для всіх винних у зламаних долях сотень тисяч наших людей.



І що всі ми нарешті будемо поруч зі своїми близькими. І зможемо без страху жити під мирним небом на вільний українській землі».

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав американців з Днем Незалежності США.