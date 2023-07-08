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08.07.2023  10:01   Рита Парфенова

Усі ми нарешті будемо поруч зі своїми близькими: Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня родини

Харківській міський голова Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня родини.


РЕДПОСТ
Звернення мера Харкова Ігоря Терехова опубліковано у його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ
 
У своєму зверненні мер Харкова Ігор Терехов зазначив:
 
«500 днів війни. І сьогодні ж День родини. 500 днів  щасливого життя вдома, разом з рідними, в обіймах своїх дітей, які росія забрала у нас.

Скільки горя, болю, відчаю і суму розлук вона принесла натомість кожній харківській сімʼї страшно навіть уявити.

Та зло завжди буває покаране. Цьому нас вчить історія. І я щиро вірю, що вже невдовзі настане час розплати для всіх винних у зламаних долях сотень тисяч наших людей.

І що всі ми нарешті будемо поруч зі своїми близькими. І зможемо без страху жити під мирним небом на вільний українській землі».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав американців з Днем Незалежності США.

 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, харків
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