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04.07.2023  20:20   Дмитро Колонєй

США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові - Ігор Терехов

Мер Харкова привітав американців з Днем Незалежності США.


Телеграм-канал/Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова на своєму Телеграм-каналі привітав американський народ з національним святом.

"Мав за честь сьогодні бути присутнім на святкуванні Дня Незалежності США у Києві.

Американський народ та Сполучені  Штати непохитно вірять в можливості України і підтримують нас на всіх етапах розвитку державності. Фінансово, політично, гуманітарно.

В цілому, США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові. Ми співпрацюємо над спільними безпековими, енергетичними та інвестиційні проєктами.

І сподіваємося на те, що ці  довірчі відносини вже найближчим часом принесуть свої плоди.

З Днем незалежності, Америко!"

 

 

 

Источник:   Телеграм-канал/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, сша, харків
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