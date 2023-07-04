США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові - Ігор Терехов

Мер Харкова привітав американців з Днем Незалежності США.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова на своєму Телеграм-каналі привітав американський народ з національним святом.
"Мав за честь сьогодні бути присутнім на святкуванні Дня Незалежності США у Києві.
Американський народ та Сполучені Штати непохитно вірять в можливості України і підтримують нас на всіх етапах розвитку державності. Фінансово, політично, гуманітарно.
В цілому, США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові. Ми співпрацюємо над спільними безпековими, енергетичними та інвестиційні проєктами.
І сподіваємося на те, що ці довірчі відносини вже найближчим часом принесуть свої плоди.
З Днем незалежності, Америко!"
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.
Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції. Свято порівняно молоде, хоча дата його відзначення вже переносилася.
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