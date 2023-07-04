04.07.2023 20:20 Дмитро Колонєй

США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові - Ігор Терехов

Мер Харкова привітав американців з Днем Незалежності США.



Телеграм-канал/Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова на своєму Телеграм-каналі привітав американський народ з національним святом.

"Мав за честь сьогодні бути присутнім на святкуванні Дня Незалежності США у Києві.



Американський народ та Сполучені Штати непохитно вірять в можливості України і підтримують нас на всіх етапах розвитку державності. Фінансово, політично, гуманітарно.



В цілому, США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові. Ми співпрацюємо над спільними безпековими, енергетичними та інвестиційні проєктами.



І сподіваємося на те, що ці довірчі відносини вже найближчим часом принесуть свої плоди.



З Днем незалежності, Америко!"