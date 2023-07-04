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04.07.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Харківські школярки успішно виступили на всеукраїнських фестивалі та конкурсі

Харківські учні продовжують демонструвати свої таланти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, дівчини з харківських учбових заладів успішно виступили на всеукраїнских творчих змаганнях.

  • Марія Гончарова, учениця 7 класу Харківського ліцею №57, взяла участь у Всеукраїнському фестивалі «UNITE SHOW FEST», який відбувся 1 липня у місті Дніпро. В номінації «Повітряне кільце» вона отримала диплом І ступеня.

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  • Ангеліна Пантелєєва, учениця 8 класу Харківського ліцею №57, участниця ХVІ Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої права: разом до перемоги», отримала Подяку за участь у конкурсі в номінації «Незламна нація».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перемогу харківських школярів у Всеукраїнському конкурсі.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, перемога, харків, фестиваль
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