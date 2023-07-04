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04.07.2023  19:29   Дмитро Колонєй

Постраждалого від обстрілу Харківщини малюка врятували медики

Під час ракетного удару постраждало понад чотири десятки мешканців Харківщини.

Стабілізували стан постраждалого від обстрілу малюка медики на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, продовщує зростати кількість постраждалих під час удару ворога по Первомайському. За оновленими жаними станом на 18:00 постраждала  41 людина, зокрема, 12 дітей. У тому числі 2 немовляти.

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За інформацією медиків, стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Усім надана медична допомога.

Стабілізували стан постраждалого від обстрілу малюка медики на Харківщині

Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 8 багатоповерхових будинків і 8 автомобілів.

Для ліквідації наслідків теракту залучені 45 рятувальників ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня 2023 року близько 13:35 ворог обстріляв місто Харківщини.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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