04.07.2023 15:31 Дмитро Колонєй

Обстріл Харківщини: кількість постраждалих зросла до десятків людей

Прокурори продовжують працювати на місці обстрілу Первомайського на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, продовжує зростати кількість постраждалих від обстрілу Первомайського.





Всанвоено, що під час ракетного обстрілу житлового мікрорайону у місті Первомайський, від ракети «Іскандер», яка влучила поблизу багатоповерхового будинку, постраждала 31 людина. Серед поранених 10 дітей. Поруч лише цивільні об’єкти — житлові будинки. 31 особу поранено. Серед них 10 дітей, 2 немовлят — 1 рік та 10 місяців.

Дані уточнюються.





Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня 2023 року близько 13:35 ворог обстріляв місто Харківщини.

