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04.07.2023  15:31   Дмитро Колонєй

Обстріл Харківщини: кількість постраждалих зросла до десятків людей

Прокурори продовжують працювати на місці обстрілу Первомайського на Харківщині

Зросла кількість постраждалих від обстрілу Харківщини до десятків людей

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, продовжує зростати кількість постраждалих від обстрілу Первомайського.

Зросла кількість постраждалих від обстрілу Харківщини до десятків людей

Всанвоено, що під час  ракетного обстрілу житлового мікрорайону у місті Первомайський, від ракети «Іскандер», яка влучила поблизу багатоповерхового будинку, постраждала 31 людина. Серед поранених  10 дітей.   Поруч лише цивільні об’єкти — житлові будинки. 31 особу поранено. Серед них 10 дітей, 2 немовлят — 1 рік та 10 місяців.
  Дані уточнюються.

Зросла кількість постраждалих від обстрілу Харківщини до десятків людей

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 4 липня 2023 року близько 13:35 ворог обстріляв місто Харківщини.
 

Источник:   Харківська прокуратура
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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