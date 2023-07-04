04.07.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові прочистили понад 100 кілометрів мереж водовідведення

Бригади комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» з початку 2023 року провели профілактичне чищення 116 км каналізаційних мереж та капітально відновили 264 колодязі із заміною люків та плит перекриття, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

«Профілактичне чищення каналізаційних мереж – обов'язкова процедура та планово проводиться по всіх районах міста. Залежно від умов та потреб, застосовуємо спецтехніку та різні способи – механічний або гідродинамічний. Окрім традиційних профілактичних виробництв, продовжуємо реалізовувати намічені заходи щодо підготовки наших об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема, проводимо планово-попереджувальні огляди всього господарства.

Щодня відпрацьовуємо понад 80 заяв від споживачів, які надходять на нашу диспетчерську службу. Контролюємо терміни виконання та беремо в роботу у день звернення», - зазначив заступник директора з виробництва Комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко.

За його словами, ремонтники комплексу не тільки оперативно усувають аварійні та позаштатні ситуації на каналізаційних трубопроводах, що виникають, але й системно перекладають технічно зношені колектори. У 2023 році значні обсяги ремонтів та реконструкцій на об'єктах водовідведення провели у Шевченківському, Індустріальному, Холодногірському та Новобаварському районах міста.

«Оновлюємо сучасними матеріалами з високою гарантією працездатності, зносостійкими та не схильними до утворення корозії та відкладень. Також продовжуються масштабні відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі на проспекті Гагаріна, на шестиметровій глибині із залученням важкої техніки.

Абоненти «Харківводоканалу» у зв'язку з перекладкою особливих незручностей не відчувають – налагоджено перекачування стоків. Якщо підбити попередні підсумки, то фахівці комплексу згідно з наміченими графіками своєчасно виконують заходи щодо підготовки наших об'єктів до експлуатації в опалювальний період», - запевнив Ігор Вороненко.