04.07.2023 16:10 Дмитро Колонєй

Літні мешканці Харкова можуть отримати допоміжні засоби реабілітації

Про це розповіли в Управлінні соціального захисту Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соціального захисту населення, люди похилого віку та особи з інвалідністю, відповідно до медичних показань, можуть отримати допоміжні засоби реабілітації в Управлінні соціального захисту населення Адміністрації Салтівського району.



Телефон для довідок: (066) 627-86-30.