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04.07.2023  16:10   Дмитро Колонєй

Літні мешканці Харкова можуть отримати допоміжні засоби реабілітації

Про це розповіли в Управлінні соціального захисту Харкова.

Отримати допоміжні засоби реабілітації можуть пенсіонери та люди з інвалідінстю. Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соціального захисту населення, люди похилого віку та особи з інвалідністю, відповідно до медичних показань, можуть отримати допоміжні засоби реабілітації в Управлінні соціального захисту населення Адміністрації Салтівського району.

Телефон для довідок: (066) 627-86-30.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, салтівка, харків, пенсіонери, інвалідність, допоміжні засоби
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