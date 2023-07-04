Літні мешканці Харкова можуть отримати допоміжні засоби реабілітації

Про це розповіли в Управлінні соціального захисту Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соціального захисту населення, люди похилого віку та особи з інвалідністю, відповідно до медичних показань, можуть отримати допоміжні засоби реабілітації в Управлінні соціального захисту населення Адміністрації Салтівського району.
Телефон для довідок: (066) 627-86-30.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.
Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції. Свято порівняно молоде, хоча дата його відзначення вже переносилася.
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