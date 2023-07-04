04.07.2023 14:50 Дмитро Колонєй

На Харківщині під час обстрілу постраждав однорічний малюк

Від ворожого удару по багатоповерхівці на Харківщини поранено дорослих та дітей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, 4 липня 2023 року близько 13:35 лозівських правоохоронців поінформували про обстріл міста Первомайський, під час якого попередньо, поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей. Найменшій дитині один рік. Постраждалих доставили до медичного закладу. Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Проводиться огляд місця події. Поліція проводить збір речових доказів. За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.