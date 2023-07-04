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04.07.2023  14:50   Дмитро Колонєй

На Харківщині під час обстрілу постраждав однорічний малюк

Від ворожого удару по багатоповерхівці на Харківщини поранено дорослих та дітей.

Постраждав однорічний малюк під час обстрілу на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, 4 липня 2023 року близько 13:35 лозівських правоохоронців поінформували про обстріл міста Первомайський, під час якого попередньо, поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей. Найменшій дитині один рік. Постраждалих доставили до медичного закладу. Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів.

Постраждав однорічний малюк під час обстрілу на Харківщині

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Проводиться огляд місця події. Поліція проводить збір речових доказів. За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

 

Источник:   Телеграм-канал/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків, первомайський
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