На Харківщині під час обстрілу постраждав однорічний малюк

Від ворожого удару по багатоповерхівці на Харківщини поранено дорослих та дітей.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, 4 липня 2023 року близько 13:35 лозівських правоохоронців поінформували про обстріл міста Первомайський, під час якого попередньо, поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей. Найменшій дитині один рік. Постраждалих доставили до медичного закладу. Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів.
На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Проводиться огляд місця події. Поліція проводить збір речових доказів. За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
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