04.07.2023 14:31 Дмитро Колонєй

ДТП: Збив дітей та втік водій ВАЗу на Харківщині

На Харківщині поліція розшукує автомобіль за скоєння аварії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 3 липня 2023 року о 22:00 красноградським правоохоронцям сьло відомо, що автомобіль темного кольору ймовірно «ВАЗ-21099» збив двох підлітків, які їхали на мопеді. Після скоєння автопригоди автомобіль поїхав в бік смт Сахновщина.

16-річна дівчина та 15-річний хлопець потрапили до Красноградської районної лікарні для обстеження та надання медичної допомоги. За фактом ДТП відкрито кримінальна справа про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.

Источник: ГУ Нацполіції

розшук, харків, аварія Тэги: дтп