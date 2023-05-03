03.05.2023 15:23 Дмитро Колонєй

ДТП: на Харківщині водій круізера ледь не погубив двох дітей та трьох дорослих

На узбіччі траси Харківщини перекинулася машина.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, водій “Toyota Cruiser Prado” не впорався з керуванням. Його автівка перекинулася на узбіччя. В авто перебували п’ятеро пасажирів: жінки 32 і 33 років, 34-річний чоловік, а також двоє дітей 7 і 11 років.

Водія та пасажирів бригадою швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Источник: ГУ Нацполіції

аварія, харків Тэги: дтп