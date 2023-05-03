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03.05.2023  15:23   Дмитро Колонєй

ДТП: на Харківщині водій круізера ледь не погубив двох дітей та трьох дорослих

На узбіччі траси Харківщини перекинулася машина.

ДТП Харків: Вбити дітей та іншіх пассажірів міг водій Toyota Cruiser Prado, авто якого перекинулося
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, водій “Toyota Cruiser Prado” не впорався з керуванням. Його автівка перекинулася на узбіччя. В авто перебували п’ятеро пасажирів: жінки 32 і 33 років, 34-річний чоловік, а також двоє дітей 7 і 11 років.
 
 
ДТП Харків: Вбити дітей та іншіх пассажірів міг водій Toyota Cruiser Prado, авто якого перекинулося
 
Водія та пасажирів бригадою швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги. 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
ДТП Харків: Вбити дітей та іншіх пассажірів міг водій Toyota Cruiser Prado, авто якого перекинулося
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про авіарію на харківському проспекті, під час якої  розбилися Volkswagen та Honda.
 
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, аварія, харків
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