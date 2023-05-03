03.05.2023 15:09 Дмитро Колонєй
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині злякав окупантів у Криму
Про те, як вплинув контрнанступ українскої армії на Харківщині на дії ворога, розповів представник воєнної розвідки.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадима Скібіцького, не тільки на території Маріуполя ворог готується до кругової оборони та активно відновляє необхідну для ведення бойових дій інфраструктуру, зокрема портову, но такох і у Криму:
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Росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури.
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На території Криму зміцнює свої спроможності український рух спротиву. Його активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.
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Ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополя на територію країни-агерсорки, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.
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До осені 2022 року російські окупанти не приділяли особливої уваги обороні Криму.
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Однак після успіху української армії на Харківщині, Херсонщині, а далі — удари по військових об’єктах та дії нашого руху спротиву на території окупованого півострова змусили загарбників «взятися за голову»: зводити укріплення, зміцнювати узбережжя тощо.
Від чого залежить хід звільнення Криму:
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як буде спланована наша операція зі звільнення Криму.
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який буде моральний стан російських військовослужбовців.
Якщо там буде паніка і всі почнуть тікати, то можливий «жест доброї волі». Але це не буде дуже просто, тому що вони вважають Крим останньою фортецею і будуть намагатися захищати півострів до кінця.
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