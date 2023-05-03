03.05.2023 15:09 Дмитро Колонєй

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині злякав окупантів у Криму

Про те, як вплинув контрнанступ українскої армії на Харківщині на дії ворога, розповів представник воєнної розвідки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадима Скібіцького, не тільки на території Маріуполя ворог готується до кругової оборони та активно відновляє необхідну для ведення бойових дій інфраструктуру, зокрема портову, но такох і у Криму:

Росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури.

На території Криму зміцнює свої спроможності український рух спротиву. Його активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.

Ворог перемістив більшість бойових кораблів з Севастополя на територію країни-агерсорки, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.

До осені 2022 року російські окупанти не приділяли особливої уваги обороні Криму.

Однак після успіху української армії на Харківщині, Херсонщині, а далі — удари по військових об’єктах та дії нашого руху спротиву на території окупованого півострова змусили загарбників «взятися за голову»: зводити укріплення, зміцнювати узбережжя тощо.

Від чого залежить хід звільнення Криму:

як буде спланована наша операція зі звільнення Криму.

який буде моральний стан російських військовослужбовців.

Якщо там буде паніка і всі почнуть тікати, то можливий «жест доброї волі». Але це не буде дуже просто, тому що вони вважають Крим останньою фортецею і будуть намагатися захищати півострів до кінця.



