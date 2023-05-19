19.05.2023 14:56 Дмитро Колонєй

Окупанти намагаються зірвати підготовку до контрнаступу

Про це розповів предстанив ГУР Вадим Скибіцький.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького ворогу раніше не вдалося покласти нашу енергетичну систему, і зараз у них зовсім інші пріоритети — це зірвати наші плани та підготовку до активних дій протягом весняно-літньої кампанії.

За словами Вадима Скібіцького, ракетами агресор намагається вразити скупчення нашого озброєння та військові об'єкти.

«Стосовно ракетного озброєння на теперішній час його росіяни застосовують по наших пунктах управління (центрах прийняття рішень), шляхах постачання та пунктах зосередження боєприпасів, техніки, по місцях зберігання палива, а також районах зосередження військ. Окрему увагу противник почав приділяти районам розміщення наших засобів ППО», — пояснив представник воєнної розвідки.

Росіяни активно застосовують авіацію. За словами Вадима Скібіцького, щодня оперативно-тактична авіація окупантів використовує близько 20-25 авіаційних бомб КАБ-500 та завдає ударів на лінії фронту та по прифронтових територіях.



