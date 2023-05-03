Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 3 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову та Харківській області 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
в області показники становлять:
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 травня.
Комментариев: 0
День визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями. Гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
3 травня відзначається День свободи друку
влажность:
давление:
ветер: