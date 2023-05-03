03.05.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

У МОЗ повідомили українців про ситуацію із захворюваністю на COVID-19

В Україні спостерігається сезонне зниження захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

За останній тиждень (період з 21 до 27 квітня) кількість зареєстрованих випадків зменшилася на 18 % у порівнянні з попереднім тижнем і становила 8898 випадків. Серед них 1546 – COVID-19 у дітей.

Упродовж тижня медичні працівники здійснили понад 110,5 тисячі досліджень із виявлення захворювання. До медичних закладів госпіталізували 2735 осіб.

Водночас люди продовжують помирати внаслідок ускладнень COVID-19: 82 таких випадки зафіксовано минулого тижня. Більшість померлих – особи віком 60+. Саме вони мають найвищий ризик розвитку постковідних ускладнень.

Попри спадну статистику захворюваності варто пам’ятати, що найкращим способом захиститися від важкого перебігу недуги залишається вакцинація. В Україні проти COVID-19 можуть вакцинуватися дорослі і діти від 5 років.

Ті, хто старше 18 років, повинні отримати базовий курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами вакцин CoronaVac чи Pfizer. Через 5 місяців після первинного курсу всім людям, старшим за 18 років, слід зробити перше бустерне щеплення. Через 4 місяці після першого бустерного щеплення можна робити друге.

Зараз рівень вакцинації недостатній для формування колективного імунітету проти COVID–19. Принаймні одну дозу вакцини з початку вакцинальної кампанії отримали понад 16,3 мільйона українців. Майже 15,5 мільйона осіб в Україні отримали дві дози вакцини. Станом на 23.04.2023 понад 12,3 мільйона осіб не отримали першої бустерної дози, тобто не мають повноцінного захисту.

Водночас на території України є майже 8 млн доз вакцин, тож вакцинація є доступною.



