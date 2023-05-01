01.05.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області бригади медиків приймали пологи у породіль

Медики надали професійну акушерську допомогу, завдяки якій на світ з'явилися малюки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Здоровий хлопчик народився 28 квітня 2023 року при безпосередній акушерській допомозі, яку надали породіллі бригада № 1202 ЕМД у складі фельдшера Володимира Курочки, водія Олексія Невари. Хлопчик з масою 2700 гр., 50 см, та 8 балів за шкалою Апгар.

Також 1 травня народилась дівчинка о 1:50 при безпосередній акушерській допомозі, яку надали породіллі бригада № 2311 ЕМД у складі фельдшера Віталіни Лелюк, м/с Ірини Пилипенко, водія Олександра Кармана.



