01.05.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Комунальники наводять лад на вулицях Харкова

У місті продовжуються роботи з благоустрою прибудинкових територій та прибирання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що у Немишлянському районі тривають роботи з благоустрою прибудинкових територій.

Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ремонтують лавки у дворах житлових будинків на пр. Героїв Харкова, вулицях Танкопія та Рибалка. Також за зверненнями мешканців виконується капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку на вул. Амосова.

Крім цього в Основ'янському районі тривають роботи з весняного благоустрою. Бригади СКП "Харківзеленбуд" виконують санітарну обрізку дерев та облаштовують клумби на Гімназійній набережній. Також озеленювачі планують квітники у сквері Космонавтів.

В свою чергу у Салтівському районі продовжуються весняні роботи. Фахівці КП «ХРБП» приводять до ладу дитячі майданчики, ремонтують елементи дворової інфраструктури, вхідні групи та покрівлі житлових будинків.



