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01.05.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Комунальники наводять лад на вулицях Харкова

У місті продовжуються роботи з благоустрою прибудинкових територій та прибирання.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що у Немишлянському районі тривають роботи з благоустрою прибудинкових територій. 
 
Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ремонтують лавки у дворах житлових будинків на пр. Героїв Харкова, вулицях Танкопія та Рибалка. Також за зверненнями мешканців виконується капітальний ремонт  вхідної групи житлового будинку на вул. Амосова. 
 
Крім цього в Основ'янському районі тривають роботи з весняного благоустрою. Бригади СКП "Харківзеленбуд" виконують санітарну обрізку дерев та облаштовують клумби на Гімназійній набережній. Також озеленювачі планують квітники у сквері Космонавтів.
 
Харків
 
В свою чергу у Салтівському районі продовжуються весняні роботи. Фахівці КП «ХРБП» приводять до ладу дитячі майданчики, ремонтують елементи дворової інфраструктури, вхідні групи та покрівлі житлових будинків.
 
Харків
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у «Харківобленерго» нагадали абонентам як передавати показання приладів обліку.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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