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01.05.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Синоптики повідомили українцям якої погоди слід очікувати у травні

Фахівці розповіли, якою буде температура повітря і скільки опадів слід очікувати в останній місяць весни 2023 року.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Зазначається, що середня місячна температура травня передбачається 14-18° тепла, в горах 10-13°, що близько до норми.
 
Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму.
 
Також синоптики представили багаторічний режим погоди у травні в Україні за минулі роки. Таким чином середня місячна температура повітря складає 13-17°, в горах 7-12° тепла.
 
Абсолютний максимум 30-37°, на Одещині, Луганщині та в Криму до 38-39°, в Карпатах та горах Криму 26-29°.
 
Абсолютний мінімум температури становить 0-6° морозу, місцями в гірських районах та на Сумщині 7-10° морозу, на узбережжі морів 0-3° тепла.
 
Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вчені повідомили про небезпеку стрибка температури Світового океану

Источник:   Укргідрометцентр
 Тэги:  погода
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