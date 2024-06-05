05.06.2024 13:30

Історія казино від перших гральних будинків до онлайн казино

Азартні ігри виникли на зорі людства. Примітивні гральні кістки виявили на палеолітичних стоянках. Спеціалізовані гральні заклади з'явилися ще в античному світі: у Єгипті, Вавилоні, Елладі. Азартні ігри регулювалися найдавнішими склепіннями законів і згадувалися в записаних на папірусі та глиняних табличках документах.

Незважаючи на таку поважну історію, саме сьогодні сфера гемблінгу набула найбільшого поширення. Насамперед це пов'язано з розвитком сучасних інтернет-технологій. Грати в казино онлайн сьогодні може практично будь-хто охочий, незалежно від рівня доходу. Сайти частково імітують традиційні заклади, додаю до них нові алгоритми та можливості, що стали доступними у цифрову еру. Гемблінг експерт Мета-казино Андрій Рубан розповів як гральні будинки трансформувалися до віртуальних закладів.

Історію безпосередньо казино у звичному форматі можна відстежити з часів пізнього Відродження.

Від Венеції до Лас-Вегаса

Люди завжди грали в кістки чи карти. У середньовіччі влада намагалася забороняти азартні ігри, особливо старалася церква. На щорічний карнавал у Венеції з'їжджалося безліч народу різного достатку, вистачало і любителів перекинутися до карт. Середньовіччя з його суровими порядками минуло, та влада міста вирішила легалізувати цію розавгу та в 1638 році відкрила офіційний гральний будинок — казино Рідотто.

Саме слово «casino» італійського походження. Спочатку воно означало «невеликий будинок». Перші нелегальні гральні заклади справді часто тіснилися в різних заїжджих дворах. Проте вже у казино Рідотто все було зовсім інакше. У 1690 році сучасник описував розкішне оздоблення цього грального будинку з безліччю «палат» (кімнат), столів та виграшами по кілька тисяч золотих за вечір.

Через кілька років після Венеції подібний заклад відкривається у Франції за велінням всесильного кардинала Мазаріні. Саме з французької термін «казино» поширився по всій планеті. Протягом XVIII-XIX століть устояла культура класичних гральних будинків. Практично обов'язковими стали рулетки. Гральні столи набули практично сучасного зовнішнього вигляду. Баккара, блекджек і різні покерні різновиди поступово витіснили забуті сьогодні ігри.

Першим практично сучасним казино можна назвати заклад, відкритий 1863 року в Монако князем цієї мікроскопічної держави. Згодом назва Монте-Карло стає синонімом розкоші, азарту, фешенебельності. Окрім знаменитого аристократичного казино, в Монако сьогодні працює кілька простих закладів. А столиця азарту перемістилася за океан.

У середині XX століття виклик Монте-Карло залишив невелике місто в американській Неваді. І зараз саме Лас-Вегас вважається багатьма справжньою столицею азартних ігор. Тут — сотні казино, тисячі автоматів та багатомільярдні обороти. Найбільші виграші також пов'язані з Вегасом. Люди вигравали тут десятки мільйонів доларів за вечір. Причому іноді їм для цього вистачало зробити лише кілька ставок.

Найбільші пограбування історія азартних ігор теж відбувалися у Лас-Вегасі. Щоправда, навіть максимальні улови гангстерів виявлялися значно меншими, ніж рекордні виграші звичайних відпочивальників.

Інтернет-казино перехоплюють естафету

На рубежі тисячоліть віковій владі шикарних гральних клубів кинули виклик непомітні вебсайти з тоді простенькою графікою. Більшість із них спочатку були напівлегальними — адже онлайн-гемблінг взагалі ніяк не регулювався.

Тут примітним виглядає приклад України. На початку 1990-х у країні з'явилося безліч казино, гральних клубів, залів гральних апаратів. Їх було так багато, що одноруких бандитів можна було побачити у великих містах прямо на автобусних зупинках.

Однак невдовзі азартні ігри опинилися під забороною. Більшість залів було закрито, працювали лише підпільні заклади. На допомогу любителям гемблінгу прийшов інтернет. Онлайн-казино стали доступними для більшості населення. Хоча вони були позбавлені легального статусу, але жодної боротьби з ними не велося.

Все змінилося після запровадження нового законодавства. Тепер в Україні можна грати як онлайн, так і справжніх наземних казино. За умови, що ці заклади є ліцензійними.

А загальносвітовий обсяг інтернет-гемблінгу зростає з кожним роком. Точні цифри невідомі нікому. Проте, за оцінками експертів, онлайн-бізнес уже давно випередив стаціонарні казино. Це не дивно, адже смартфони сьогодні є практично у всіх. І щоб зіграти у блекджек, не треба їхати до Монако.