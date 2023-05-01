01.05.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік убив знайомого та сховав його тіло

Під час спільного розпиття алкоголю зловмисник спричинив знайомому смертельне ножове поранення. Тіло він замотав у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств, де сховав під дошками та соломою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На одній з покинутих дачних ділянок в селі Огульці Богодухівського району чоловік виявив замотане в ковдру та перев’язане мотузкою тіло.

На місце події виїжджали працівники відділення поліції № 1 Богодухівського РВП, Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та прокурори Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури.

Під час огляду поліцейські виявили на тілі чоловіка ножове поранення в області грудної клітини. За попередніми даними, ушкодження були спричинені померлому кілька місяців тому.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.

В ході проведення досудового розслідування поліцейські за кілька днів встановили особу, причетну до скоєння злочину. Зловмисника викрили за допомогою використання можливостей управління кримінального аналізу. Ним виявився місцевий мешканець 1962 року народження. З померлим він познайомився ще у січні 2023 року. Під час спільного розпиття алкоголю зловмисник спричинив знайомому смертельне ножове поранення. Тіло чоловік замотав у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств, де сховав під дошками та соломою.

29 квітня слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Валківським районним судом Харківської області йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави.



