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01.05.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік убив знайомого та сховав його тіло

Під час спільного розпиття алкоголю зловмисник спричинив знайомому смертельне ножове поранення. Тіло він замотав у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств, де сховав під дошками та соломою.

вбивство
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На одній з покинутих дачних ділянок в селі Огульці Богодухівського району чоловік виявив замотане в ковдру та перев’язане мотузкою тіло. 
 
На місце події виїжджали працівники відділення поліції № 1 Богодухівського РВП, Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та прокурори Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури. 
 
Під час огляду поліцейські виявили на тілі чоловіка ножове поранення в області грудної клітини. За попередніми даними, ушкодження були спричинені померлому кілька місяців тому.
 
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. 
 
В ході проведення досудового розслідування поліцейські за кілька днів встановили особу, причетну до скоєння злочину. Зловмисника викрили за допомогою використання можливостей управління кримінального аналізу. Ним виявився місцевий мешканець 1962 року народження. З померлим він познайомився ще у січні 2023 року. Під час спільного розпиття алкоголю зловмисник спричинив знайомому смертельне ножове поранення. Тіло чоловік замотав у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств, де сховав під дошками та соломою.
 
29 квітня слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Валківським районним судом Харківської області йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харківській області добровільно погодився співпрацювати з окупантами.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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