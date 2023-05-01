01.05.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Енергетики в Куп'янському районі відновили світло після обстрілів

Фахівці Великобурлуцього району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання у селі Колодязне Дворічанської селищної громади та селі Анискине Вільхуватської сільської громади Куп'янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Як повідомив начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, села були знеструмлені внаслідок прильотів.

За його словами, ці населені пункти наразі - постійно під обстрілами росіян. Енергетикам щонайменше двічі на тиждень доводиться ремонтувати лінії електропередачі, які пошкоджують ворожі "гради" та артилерія.

"Така ситуація - з січня. Іноді навіть дня не проходить, як знову потрібно виїжджати на ремонт. Протяжність ліній тут - понад 40 км, тому, на жаль, це безперервний процес. Відновлення іде постійно", - зазначив Євгеній Кривошеєв.

У найближчих планах місцевих енергетиків - перевірка електромережі у селі Кутьківка Дворічанської селищної громади, а також завершення робіт у селі Анискине.



