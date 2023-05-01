01.05.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшло благодійне фешн-шоу

Фешн-шоу «Подіум долі» пройшло 29 квітня. Свої колекції продемонстрували 11 українських брендів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На виставкових стендах відвідувачі також могли ознайомитися з послугами та роботами художників, дизайнерів та підприємців. Для гостей виступили переможець шоу «Голос країни» Сергій Лазановський, співачка NAVKA та вихованці школи танців «ALL STARS».

Фешн-шоу відвідала заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Вона зазначила, що українські підприємці та дизайнери, враховуючи всі обставини, продовжують працювати та робити свій внесок у наближення перемоги України у війні.

Нагадаємо, захід відбувся під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова. Його метою було зібрати кошти на дрон для підрозділу аеророзвідки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Берліні відбувся показ фільму про руйнування росією культурної спадщини України.



