01.05.2023 14:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові пройшло благодійне фешн-шоу
Фешн-шоу «Подіум долі» пройшло 29 квітня. Свої колекції продемонстрували 11 українських брендів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
На виставкових стендах відвідувачі також могли ознайомитися з послугами та роботами художників, дизайнерів та підприємців. Для гостей виступили переможець шоу «Голос країни» Сергій Лазановський, співачка NAVKA та вихованці школи танців «ALL STARS».
Фешн-шоу відвідала заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Вона зазначила, що українські підприємці та дизайнери, враховуючи всі обставини, продовжують працювати та робити свій внесок у наближення перемоги України у війні.
Нагадаємо, захід відбувся під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова. Його метою було зібрати кошти на дрон для підрозділу аеророзвідки.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Берліні відбувся показ фільму
про руйнування росією культурної спадщини України.
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