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01.05.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшло благодійне фешн-шоу

Фешн-шоу «Подіум долі» пройшло 29 квітня. Свої колекції продемонстрували 11 українських брендів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На виставкових стендах відвідувачі також могли ознайомитися з послугами та роботами художників, дизайнерів та підприємців. Для гостей виступили переможець шоу «Голос країни» Сергій Лазановський, співачка NAVKA та вихованці школи танців «ALL STARS».
 
Фешн-шоу відвідала заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Вона зазначила, що українські підприємці та дизайнери, враховуючи всі обставини, продовжують працювати та робити свій внесок у наближення перемоги України у війні.
 
Харків
 
Нагадаємо, захід відбувся під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова. Його метою було зібрати кошти на дрон для підрозділу аеророзвідки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Берліні відбувся показ фільму про руйнування росією культурної спадщини України.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, культура, фешн-шоу
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