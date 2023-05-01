01.05.2023 14:30 Віталій Хінєвіч
Харківський тролейбус святкує своє 84-річчя
Перша тролейбусна лінія завдовжки 6,6 км була урочисто відкрита в Харкові 1 травня 1939 року. Вона проходила від пл. Радянської по вул. Університетській до Центрального парку.
Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
У 1941 році під час наступу німецьких військ тролейбуси використовувалися як барикади. Відновити їх роботу вдалося лише у 1944 році. Кількість маршрутів зросла з восьми в 1967 році до 38-ми в 1981-му.
З 2019 року почалося значне оновлення рухомого складу. Місто отримало понад 130 сучасних тролейбусів, у тому числі і з автономним ходом. За кількістю автономних тролейбусів та маршрутів, які вони обслуговують, Харків посідає перше місце в Україні.
2021 року в місті з'явився перший ретро-тролейбус - класичний ЗІУ-682 був відновлений як історичний.
Через повномасштабне вторгнення рф у лютому 2022 року рух тролейбусів довелося припинити. Проте вже у травні рух транспорту відновився. Відтоді кількість маршрутів та тролейбусів на лініях регулярно збільшується.
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