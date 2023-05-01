Під час обстрілу Харківщини постраждав літній чоловік

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Гороскоп на 1 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Щоб день пройшов продуктивно, зірки радять уникати будь-яких спроб оточуючих втягнути вас у дискусію, а тим більше в суперечку.

Прогноз погоди у Харкові на 1 травня У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.