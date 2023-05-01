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01.05.2023  14:40   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини постраждав літній чоловік

Правоохоронці Харківщини зібрали речові докази воєнних злочинів росіян та відкрили кримінальну справу.

Постраждав літній чоловік під час обстрілу Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, ворогом знову нанесено удар по Харківщині:
 
  • 30 квітня 2023 року близько 6:45 загарбники обстріляли з РСЗВ м. Куп’янськ, внаслідок чого пошкоджено квартири в багатоповерховому житловому будинку. Ніхто не постраждав.
  • 1 травня 2023 року, близько 12:00 ворожа армія здійснила обстріл с. Кучерівка Куп’янського району. Зруйновано приватний будинок та поранено його власника — 65-річного чоловіка. Наразі постраждалого ушпиталено, тяжкість отриманих ним поранень встановлюється.
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували чергові воєнні злочини росіян та відкрили кримінальну справу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про евакуацію дітей з Кучерівки та іншіх селищ, які знаходяться під обстрілом ворога.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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