Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 1 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,10 – 0,14 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,17 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 травня.
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Щоб день пройшов продуктивно, зірки радять уникати будь-яких спроб оточуючих втягнути вас у дискусію, а тим більше в суперечку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
1 травня в Укрыїні відзначається День весни і праці.
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