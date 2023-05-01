01.05.2023 15:19 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть податківицю, яка перейшла на бік ворога та забезпечила величезне поповненню бюджету країни-агресорки

Чекає на суд у Харкові жінка, яка допомогала окупантам.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, під час захоплення Куп’янська. місцева податківиця добровільно перейшла на бік ворога:

обійняла посаду «в.о. старшого спеціаліста відділу промисловості та торгівлі» у так званій «Куп’янській ВЦА Харківської області».

вела документообіг,

передавала наявні у неї дані платників податків на території Куп’янського району Харківської області представникам окупаційних військ.

забезпечила видачу патентів на здійснення підприємницької діяльності, а також на продаж підакцизних товарів (тютюнові вироби, алкогольні напої тощо).

вказані патенти видавались на платній основі — за умови сплати визначеної суми грошей, що у подальшому забезпечувало їх надходження у фінансові фонди окупаційної влади.

У листопаді 2022 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 615 КПК України. Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Жінці санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.



