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01.05.2023  15:19   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть податківицю, яка перейшла на бік ворога та забезпечила величезне поповненню бюджету країни-агресорки

Чекає на суд у Харкові жінка, яка допомогала окупантам.

Судитимуть податківицю, яка перейшла на бік ворога та забезпечила величезне поповнення бюджету країни-агресорки. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час захоплення Куп’янська. місцева податківиця добровільно перейшла на бік ворога:
  • обійняла посаду «в.о. старшого спеціаліста відділу промисловості та торгівлі» у так званій «Куп’янській ВЦА Харківської області».
  • вела документообіг,
  • передавала наявні у неї дані платників податків на території Куп’янського району Харківської області представникам окупаційних військ.
  • забезпечила видачу патентів на здійснення підприємницької діяльності, а також на продаж підакцизних товарів (тютюнові вироби, алкогольні напої тощо). 
  • вказані патенти видавались на платній основі — за умови сплати визначеної суми грошей, що у подальшому забезпечувало їх надходження у фінансові фонди окупаційної влади. 
 
У листопаді 2022 року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 615 КПК України. Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Жінці санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка у Харківській області, який добровільно погодився співпрацювати з окупантами.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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