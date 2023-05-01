01.05.2023 15:57 Дмитро Колонєй

У Харкові заборонили відвідувати ще один цвинтар через небезпеку

Про те, що у Харкові неможна наразі чотири кладовища, поінформували у КП «Ритуал».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Ритуал», із 1 травня 2023 року підприємство закриває для відвідування Харківське міське кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).

Рішення ухвалене на підставі рекомендацій ГУ ДСНС України у Харківській області через імовірну наявність на цвинтарі артилерійських снарядів, які не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів.

Крім того, під забороною залишається вхід на:

міське кладовище №15 (вул. Володі Дубиніна),

міське кладовище №16 (вул. 7 Сьомої Гвардійської Армії);

міське кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора).

\Також через загрозу ракетних та артобстрілів харків’янам рекомендують уникати частих відвідин й інших цвинтарів та меморіалів.

Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за номером тел.: 16-40 або на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.



