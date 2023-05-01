01.05.2023 15:57 Дмитро Колонєй
У Харкові заборонили відвідувати ще один цвинтар через небезпеку
Про те, що у Харкові неможна наразі чотири кладовища, поінформували у КП «Ритуал».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Ритуал», із 1 травня 2023 року підприємство закриває для відвідування Харківське міське кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).
Рішення ухвалене на підставі рекомендацій ГУ ДСНС України у Харківській області через імовірну наявність на цвинтарі артилерійських снарядів, які не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів.
Крім того, під забороною залишається вхід на:
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міське кладовище №15 (вул. Володі Дубиніна),
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міське кладовище №16 (вул. 7 Сьомої Гвардійської Армії);
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міське кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора).
\Також через загрозу ракетних та артобстрілів харків’янам рекомендують уникати частих відвідин й інших цвинтарів та меморіалів.
Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за номером тел.: 16-40 або на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
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