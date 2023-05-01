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01.05.2023  15:57   Дмитро Колонєй

У Харкові заборонили відвідувати ще один цвинтар через небезпеку

Про те, що у Харкові неможна наразі чотири кладовища, поінформували у КП «Ритуал».

Заборонили відвідувати ще один цвинтар через небезпеку у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Ритуал», із 1 травня 2023 року підприємство закриває для відвідування Харківське міське кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).
 
Рішення ухвалене на підставі рекомендацій ГУ ДСНС України у Харківській області через імовірну наявність на цвинтарі артилерійських снарядів, які не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів.
 
Крім того, під забороною залишається вхід на:
  • міське кладовище №15 (вул. Володі Дубиніна),
  • міське кладовище №16 (вул. 7 Сьомої Гвардійської Армії);
  • міське кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора).
Заборонили відвідувати ще один цвинтар через небезпеку у Харкові
 
\Також через загрозу ракетних та артобстрілів харків’янам рекомендують уникати частих відвідин й інших цвинтарів та меморіалів.
 
Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за номером тел.: 16-40 або на офіційних сторінках  КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
Заборонили відвідувати ще один цвинтар через небезпеку у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що У Харкові залишаються закритими для відвідувачів три кладовища.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, кладовище, харків, заборона відвідувати, цвинтар, ритуал, міни, небезпека
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