19.04.2023 17:00 Дмитро Колонєй

У Харкові залишаються закритими для відвідувачів три кладовища

Комунальники наводять лад на безпечних цвинтарях Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Ритуал», бригади пдприємства провлять роботи з блгаоутрою харківських міських кладовищ:

вивезли 2 тис. куб. м порослі, пластикових квітів та сміття;

завезли 391 куб. м піску;

видалили сухостій;

запустили водогони;

пофарбували огорожі кладовищ, ворота, лавки, баки для води, урни;

підготували для висадки квітів центральні квітники.

Залишаються закритими для відвідувачів через імовірну наявність мі та інших вибухонебезпечних предметів три кладовища:

№15 (вул. Володі Дубініна); №16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії); №17 (вул. Курочкіна Гора).

Тут повномасштабний благоустрій буде здійснюватися після повного розмінування території та отримання на це спеціального дозволу.

Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за номером 16-40 або на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.



