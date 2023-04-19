19.04.2023 17:00 Дмитро Колонєй
У Харкові залишаються закритими для відвідувачів три кладовища
Комунальники наводять лад на безпечних цвинтарях Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Ритуал», бригади пдприємства провлять роботи з блгаоутрою харківських міських кладовищ:
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вивезли 2 тис. куб. м порослі, пластикових квітів та сміття;
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завезли 391 куб. м піску;
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видалили сухостій;
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запустили водогони;
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пофарбували огорожі кладовищ, ворота, лавки, баки для води, урни;
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підготували для висадки квітів центральні квітники.
Залишаються закритими для відвідувачів через імовірну наявність мі та інших вибухонебезпечних предметів три кладовища:
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№15 (вул. Володі Дубініна);
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№16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії);
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№17 (вул. Курочкіна Гора).
Тут повномасштабний благоустрій буде здійснюватися після повного розмінування території та отримання на це спеціального дозволу.
Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за номером 16-40 або на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
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