    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові залишаються закритими для відвідувачів три кладовища
19.04.2023  17:00   Дмитро Колонєй

У Харкові залишаються закритими для відвідувачів три кладовища

Комунальники наводять лад на безпечних цвинтарях Харкова.

Залишаються закритими для відвідувачів три кладовища у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Ритуал», бригади пдприємства провлять роботи з блгаоутрою харківських міських кладовищ:
 
  • вивезли 2 тис. куб. м порослі, пластикових квітів та сміття;
  • завезли 391 куб. м піску;
  • видалили сухостій;
  • запустили водогони;
  • пофарбували огорожі кладовищ, ворота, лавки, баки для води, урни;
  • підготували для висадки квітів центральні квітники. 
Залишаються закритими для відвідувачів три кладовища у Харкові
 
Залишаються закритими для відвідувачів через імовірну наявність  мі та інших вибухонебезпечних предметів три кладовища:
  1. №15 (вул. Володі Дубініна);
  2. №16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії);
  3. №17 (вул. Курочкіна Гора).
Залишаються закритими для відвідувачів три кладовища у Харкові
 
Тут повномасштабний благоустрій буде здійснюватися після повного розмінування території та отримання на це спеціального дозволу. 
 
Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за номером 16-40 або на офіційних сторінках  КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
Залишаються закритими для відвідувачів три кладовища у Харкові
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, цвинтврі, харків, міни, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.04 ЖКГ Десятки комунальників із спецтехнікою впорядковують вулиці Харкова 13.04 ЖКГ Комунальники впорядкували вулицю Харкова 07.04 ЖКГ У Харкові на Новій Баварії проводять санітарну обрізку дерев
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 