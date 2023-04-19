19.04.2023 17:21 Дмитро Колонєй

У Харкові відновили сотні водорозбірних колонок

Про це поінформували у КП "Харківводоканал".



У Харкові відновили сотні водорозбірних колонок



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП "Харківводоканал", обстріли енергетичних об'єктів призводять до тимчасових перебоїв у роботі насосних станцій, тому на підприємстві виконується програма створення альтернативних джерел води. Одним із таких напрямків стали водорозбірні колонки, які особливо актуальні для мешканців приватного сектору.

Ремонтники комплексу «Харківводопостачання» з початку 2023 року привели до ладу 347 водорозбірних колонок у всіх районах міста. Зокрема:

в Основ'янському районі капітально відремонтували 97 колонок,

у Новобаварському - 74,

в Холодногірському - 66.

Адреси водорозбірних колонок, які розташовані у найнижчих точках мереж, вказані на сайті підприємства у розділі «Альтернативні джерела води» : .

За словами начальника цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Олександра Берзона, у підрозділі налагоджено виготовлення всіх необхідних деталей для відновлення водорозбірних колонок. У рамках ремонтної кампанії планується привести до ладу всі міські колонки.



