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19.04.2023  17:21   Дмитро Колонєй

У Харкові відновили сотні водорозбірних колонок

Про це поінформували у КП "Харківводоканал".


У Харкові відновили сотні водорозбірних колонок
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Харківводоканал", обстріли енергетичних об'єктів призводять до тимчасових перебоїв у роботі насосних станцій, тому на підприємстві виконується програма створення альтернативних джерел води. Одним із таких напрямків стали водорозбірні колонки, які особливо актуальні для мешканців приватного сектору.
 
Ремонтники комплексу «Харківводопостачання» з початку 2023 року привели до ладу 347 водорозбірних колонок у всіх районах міста. Зокрема:
 
в Основ'янському районі капітально відремонтували 97 колонок,
у Новобаварському - 74,
в Холодногірському - 66.
 
Адреси водорозбірних колонок, які розташовані у найнижчих точках мереж, вказані на сайті підприємства у розділі «Альтернативні джерела води»: .
 
За словами начальника цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Олександра Берзона, у підрозділі налагоджено виготовлення всіх необхідних деталей для відновлення водорозбірних колонок. У рамках ремонтної кампанії планується привести до ладу всі міські колонки.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, вода, харків
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