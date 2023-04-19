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19.04.2023  17:56   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік допомогав ворогу, працюючи у окупаційній адміністрації

Чоловіка поінформували про підозру у держзраді на Харківщині.

Допомогав ворогу, працюючи у окупаційній адміністрації чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнням на Харківську прокуратуру, 40-річний житель села Шевченкового під час окупації Куп'янщини добровільно співпрацював з окупантами:
  • вступив на посаду «господарського працівника у підпорядкуванні начальника ТУ» на території Новоолександрівського старостинського округу Великобурлуцької селищної ради Куп'янського району;
  • займався видачею довідок місцевим жителям, а також особам, які фактично проживали на території Новоолександрівського старостинського округу, однак були зареєстровані в інших населених пунктах для пред'явлення на блокпостах військовим РФ;
  • формував переліки осіб, які проживають біля зазначеного округу.

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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