На Харківщині чоловік допомогав ворогу, працюючи у окупаційній адміністрації

Чоловіка поінформували про підозру у держзраді на Харківщині.
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День обіцяє успіх тим, хто не боїться рішучих дій. Сьогодні є шанс «витягнути» навіть найбезнадійніший проект, якщо взятися за нього всерйоз, засукавши рукави.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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