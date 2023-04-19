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19.04.2023  18:23   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали 12 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали 12 селищ Харківщини від ударів ворога
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
  
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли 7 населених пунктів Харківщини: Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне.
  • На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали 5 населених пунктів Харківщини:  Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 квітня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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