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19.04.2023  19:03   Дмитро Колонєй

Я дуже вдячний мусульманській громаді Харкова, яка підтримувала місто у найважчі часи - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в іфтарі - вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.


Я дуже вдячний мусульманській громаді Харкова, яка підтримувала місто у найважчі часи - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов подякував мусульманській громаді міста за потужну волонтерську підтримку, а також зазначив, що велика кількість мусульман воює зараз на боці України.
 
«Я дуже вдячний мусульманській громаді Харкова, яка підтримувала місто у найважчі часи. Окремо дякую військовим мусульманам, які захищають українську землю у цій війні. За останній рік представники мусульманської громади проявили себе і у волонтерському русі, організовуючи харчування для нужденних, допомагаючи гуманітарно», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
 
Мер наголосив, що Харків - це багатонаціональне місто, в якому живуть різні народи, і всі вони - повноправні члени громади Харкова.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, мусульмани, харків
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