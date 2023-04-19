19.04.2023 19:03 Дмитро Колонєй

Я дуже вдячний мусульманській громаді Харкова, яка підтримувала місто у найважчі часи - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в іфтарі - вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.



Я дуже вдячний мусульманській громаді Харкова, яка підтримувала місто у найважчі часи - Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов подякував мусульманській громаді міста за потужну волонтерську підтримку, а також зазначив, що велика кількість мусульман воює зараз на боці України.

«Я дуже вдячний мусульманській громаді Харкова, яка підтримувала місто у найважчі часи. Окремо дякую військовим мусульманам, які захищають українську землю у цій війні. За останній рік представники мусульманської громади проявили себе і у волонтерському русі, організовуючи харчування для нужденних, допомагаючи гуманітарно», - зазначив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що Харків - це багатонаціональне місто, в якому живуть різні народи, і всі вони - повноправні члени громади Харкова.



