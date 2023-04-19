19.04.2023 19:33 Дмитро Колонєй

Комунальники прочистили зливостоки вулиць Харкова (фото)

Про те, які роботи виконували спеціалісти підприємства розповіли у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства виконали низку робіт:

відремонтували оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Грицевця та пр. Гагаріна;

промили ділянку зливостоку на вул. Благовіщенській;

прибрали ділянку укосів берегів в районі вул. Владислава Зубенка;

прочистили від мулу дощоприймачі на вул. Вальтера та Салтівському шосе.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, що у Харкові залишаються закритими для відвідувачів три кладовища.



