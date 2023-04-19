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19.04.2023  19:33   Дмитро Колонєй

Комунальники прочистили зливостоки вулиць Харкова (фото)

Про те, які роботи виконували спеціалісти підприємства розповіли у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Прочистили зливостоки вулиць Харкова комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства виконали низку робіт:
 
  • відремонтували оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Грицевця та  пр. Гагаріна;
  • промили ділянку зливостоку на вул. Благовіщенській;
  • прибрали ділянку укосів берегів в районі вул. Владислава Зубенка;
  • прочистили від мулу дощоприймачі на вул. Вальтера та Салтівському шосе.

Прочистили зливостоки вулиць Харкова комунальники

Прочистили зливостоки вулиць Харкова комунальники

Прочистили зливостоки вулиць Харкова комунальники

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, що у Харкові залишаються закритими для відвідувачів три кладовища.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  зливи, комунальники, харків
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